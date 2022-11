Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Sibiu, femeile au fost transportate la Spitalul de Psihiatrie "Dr. Gheorghe Preda", dupa ce au venit la biserica cu doua icoane si au strigat si catre credinciosi si catre fortele de ordine prezente."La data de 29 noiembrie, in jurul…

- Compania Nationala Posta Romana informeaza ca in zilele de miercuri, 30 noiembrie și joi, 1 decembrie 2022, toate oficiile postale din mediul urban si rural vor fi inchise. Programul anuntat este in conformitate cu prevederile Codului Muncii, potrivit carora ziua de 30 noiembrie – Sfantul Apostol Andrei,…

- Armata Romana sarbatoreste Ziua Vanatorilor de Munte la data de 3 noiembrie. Astazi se implinesc 106 ani de cand, prin ordinul Marelui Cartier General, s-a infiintat, la Bucuresti, prima unitate de vanatori de munte din Armata Romaniei. Data a fost aleasa deoarece la 3 noiembrie 1916, cand Marele Cartier…

- Sute de mii de credincioși au vizitat racla cu moaștele Sfintei Parascheva, in ultimele ore. Timpul de așteptare ajunge la aproape 10 ore. Potrivit jandarmilor, 202.000 de oameni au trecut pe la racla in cele sapte zile de pelerinaj, in timp ce la rand asteapta alte 17.000 de persoane. Peste 15.000…

- CFR Calatori suplimenteaza trenurile intre Municipiul Iași și mai multe orașe mari din țara, precum București, Timișoara, Cluj Napoca, Brașov, Galați sau Constanța, potrivit Constanța TV. Compania a luat aceasta decizie in contextul in care zilele acestea la Iași sunt așteptați mii de oameni pentru…

- Mitropolia Moldovei si Bucovinei a anuntat programul liturgic oficial cu ocazia pelerinajului la hramul Sfintei Parascheva. Asa cum „Ziarul de Iasi" a anuntat deja in editia de luni, anul acesta, la Iasi, va fi adusa si racla cu moastele Sfantului Paisie de la Manastirea Neamt, in anul in care se implinesc…

- Ce salarii primesc lunar angajații magazinelor Mathaus. Salariile de la Mathaus variaza in funcție de orașul in care activeaza angajații, in funcție de experiența și evident, in funcție de postul ocupa. Astfel, potrivit site-ului undelucram.ro , un reprezentant zonal angajat full time in Craiova, cu…

- „Daca vorbim despre evolutia lucrurilor, trebuie sa constientizam ca ne aflam cu totii in mijlocul unei furtuni perfecte. Din pacate, acest razboi care este la granita Romaniei genereaza o criza energetica fara precedent, o criza energetica care pune amprenta pe toate politicile publice pe termen scurt…