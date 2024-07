Stiri pe aceeasi tema

- Accident pe un drum județean din Timiș, 2 femei au fost ranite. La data de 01 iulie a.c., in jurul orei 23:11, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la faptul ca pe DJ 591 ar fi avut loc un accident rutier.

- Un autoturism si o autospeciala a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din Recas, judetul Timis, au fost implicate, sambata dupa-amiaza, intr-un accident rutier produs la Recas. Sase barbati din autospeciala au fost raniti, trei dintre acestia avand suspiciuni de fracturi si traumatisme.…

- Șofer din Alba, implicat intr-un ACCIDENT rutier pe DN 1, la Hula Bradului: Patru persoane au ajuns la spital dupa coliziunea dintre o mașina și un ansamblu TIR Șofer din Alba, implicat intr-un ACCIDENT rutier pe DN 1, la Hula Bradului: Patru persoane au ajuns la spital dupa coliziunea dintre o mașina…

- Un barbat, in varsta de 80 de ani, circula cu bicicleta pe o strada secundara din localitatea Nerau, iar la ieșirea pe DN 59 C, km 27, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un tanar, in varsta de 22 de ani, care se deplasa regulamentar pe DN 59 C. In urma impactului, din nefericire, biciclistul…

- Patru persoane au fost ranite in coliziunea a doua autoturisme. Accidentul s-a rutier produs miercuri pe o strada din municipiul Roman. In accidentul rutier au fost implicate doua autoturisme in care se aflau cate doua persoane. Nicio persoana nu a ramas incarcerata. Un barbat, de 64 de ani, conducatorul…

- Grav accident de circulatie in orasul Sannicolau Mare, dupa ce o femeie a intrat cu masina intr-un ansamblu de vehicule condus de un barbat. „O femeie in varsta de 64 de ani a condus un autoturism pe strada profesor Ionel Stamate din Sannicolau Mare iar la un moment dat la intersecție cu strada Stadionului,…

- Accident grav duminica pe strada Martin Luther, din Timisoara, unde un motociclu condus de un adolescent a intrat in coliziune cu masina condusa de o tanara. „Un tanar in varsta de 17 ani a condus un motociclu pe strada Martin Luther dinspre strada Oituz spre strada Proclamația de la Timișoara, iar…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, de puține momente, pentru a scoate de pe trecerea la nivel cu calea ferata, situata pe strada Fabricilor din localitatea Baciu, un ansamblu de vehicule care a ramas blocat pe liniile de tren. Prin intermediul dispeceratului integrat, din…