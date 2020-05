Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei infectate cu virusul COVID-19 au nascut la Sectia de obstetrica si ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) ‘Mavromati’ Botosani, iar alte cinci, in diverse stadii ale sarcinii, au beneficiat de ingrijiri medicale, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei,…

- Politistii din Botosani au demarat o ancheta pentru zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce mai multe cadre medicale diagnosticate cu COVID-19 si internate pe Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta „Mavromati” s-au adunat intr-un salon si au inceput sa cante, anunța AGERPRES. Imaginile…

- Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit in Sectia de ortopedie a Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani.Pompierii au fost chemati din cauza fumului intens care a aparut intr-o baie de la etajul al saptelea al spitalului, care era folosita de catre personalul medical.…

- Situatia se inrautateste de la o zi la alta in judetul Botosani, in ceea ce priveste imbolnavirile cu noul coronavirus. Astfel, inca doua sectii ale Spitalului Judetean de Urgenta „Mavromati” au fost inchise dupa ce mai multe cadre medicale au fost infectate cu Covid-19. In aceasta situatie sunt Sectia…

- Zeci de cadre medicale de la Sectia de obstetrica si ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta ‘Mavromati’ din Botosani au protestat, joi, pentru cateva zeci de minute, in curtea unitatii medicale in semn de protest fata de intentia autoritatilor judetene de a transforma sectia in spital pentru pacientii…