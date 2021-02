Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Targu Mureș a fost ucis de iubita lui, care l-a lovit cu un topor in cap. Prietena agresoarei a fost cea care a vrut sa scape de cadavru, dar a fost observata de un om care a sunat la poliție, conform ziare.com . O femeie din Targu Mureș a fost surprinsa in timp ce transporta cadavrul…

- Femeile au fost surprinse de polițiști chiar in timp ce transportau cadavrul unui barbat la tomberon, in Cartierul Mureseni, iar din primele cercetari reiese ca barbatul ar fi fost ucis cu toporul, relateaza Agerpres. Surse judiciare sustin ca incidentul in urma caruia barbatul si-a pierdut viata s-ar…

- 10 total views …atunci cand le sesizezi ca ceva nu este in regula sau efectiv nu știu sa te lamureasca, dar știu sa te ia peste picior și sa-ți spuna ca fotografiatul este interzis. Deși fac parte din „top milionarii Olteniei valcenii: Dorina și Dan Mutu”, ea mai figureaza și in alte clasamente considerata…

- Parchetul rus a anuntat luni ca sustine cererea Administratiei penitenciarelor de a comuta pedeapsa cu suspendare împotriva opozantului Aleksei Navalnîi într-o pedeapsa cu executare, transmit Reuters și Swiss Info, potrivit Agerpres.Navalnîi se afla în arest preventiv…

- O femeie și iubitul ei au fost injunghiați de fostul prieten al femeii, marți, intr-un bloc din Capitala. Polițiștii il cauta pe autor, informeaza Mediafax.Poliția Capitalei a fost sesizata prin apel la numarul de urgenta 112, dupa ce doua persoane, o femeie și un barbat, iubiți, au fost atacati cu…

- „Funcția de președinte are și avantaje: a doua zi dupa ce am fost ales, mi s-au secretizat notele din liceu” spunea unul dintre cei mai mucaliți politicieni, Ronald Reagan. In cazul premierului desemnat Vasile Cițu, pare-se ca nici nu s-a mai așteptat validarea, ca i s-a și secretizat trecutul de studii.…

- Poliția judiciara franceza ancheteaza o tentativa de asasinat intr-un orașel din suburbia Parisului, din cauza „rasei, etniei sau religiei”, dupa ce un indivud a injunghiat trei persoane, doua dintre ele romani de etnie roma, care sunt internate, marți, la terapie intensiva, informeaza Mediafax. Barbatul…

- Deranjați din minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie de rapirea fetei de 15 ani, anchetatorii din Targu Mureș s-au apucat temeinic de treaba și au luat deja prima masura: au trecut dosarul la secret.