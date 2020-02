Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, o femeie in varsta de 58 de ani, din judetul Iasi, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinata antigripal, a fost confirmata cu virus gripal tip A. Femeia a murit in 23 februarie. De asemenea, a murit o femeie de 64 de ani, tot din judetul Iasi. Și aceasta era cunoscuta cu alte afectiuni si nu se vaccinase. Numarul total al deceselor provocate de gripa, in sezonul 2019 – 2020, a ajuns la 47. Articolul Doua femei din judetul Iasi au murit din cauza gripei. Numarul deceselor a ajuns la 47 apare prima data…