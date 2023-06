Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. UPDATE2: Accidentul rutier s-a produs intre o autoutilitara și un autoturism. Conducatorii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Printre victime se afla și un copil…https://www.bzi.ro/accident-rutier-la-scanteia-un-pieton-a-fost-acrosat-de-un-autoturism-4734936…

- Sapte persoane au fost ranite, vineri, in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 1, judetul Brasov, in care au fost implicate patru masini. Traficul in zona este blocat, informeaza ISU Brasov si Centrul Infotrafic.Accidentul rutier a avut loc pe DN 1 Brașov-Sibiu, la kilometrul 253, intre localitațile…

- Un accident grav s-a produs marți pe o șosea din județul Bihor. Patru persoane au fost ranite, iar doua au fost transportate la spital. Elicopterul SMURD a participat la misiune.Accidentul rutier s-a produs pe DN 1, in localitatea Valea Mare de Criș. Acesta a fost anunțat la 112. Patru persoane aflate…

- Accident rutier in prima zi de Paști pe DN1B (Buzau-Ploiești), la ieșire din Ulmeni, accident rutier, 2 autoturisme implicate. Conform Poliției, o buzoianca de 56 de ani, care conducea un autoturism in direcția Ploiești-Buzau, a intrat in coliziune cu o mașina care venea din sens opus, condusa de un…

- Accidentul rutier a avut loc, sambata, pe DN 1, in cartierul Liliești din orașul Baicoi, județul Prahova, dupa ce un autoturism a derapat si s-a rasturnat in afara carosabilului, informeaza Observatorulph . In mașina se aflau șase persoane, dintre care trei adulți și trei copii. Doi dintre copii, doua…

- Trei persoane au fost ranite, vineri seara, intr-un accident rutier produs in apropiere de Poiana Horea, comuna clujeana Beliș. Accidentul rutier a avut loc la lasarea serii. Doua persoane dintr-un autoturism Duster au fost ranite și una din autoutilitara. In urma impactului, cele doua autovehicule…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, coliziunea a avut loc intre un autoturism si un TIR, in localitatea Baltati. UPDATE2: Accidentul rutier s-a produs din cauza nepastrarii distanței regulamentare dintre autoturisme. Șoferul…

- Un accident rutier a avut loc, duminica dupa masa, pe drumul Arad-Oradea, dupa intersecția Curtici-Santana, anunța Serviciul de Ambulanța Județean Arad. Potrivit acestuia, doua persoane... The post Accident rutier pe Arad-Oradea, dupa intersecția Curtici-Santana. Doua persoane au fost ranite appeared…