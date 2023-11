Stiri pe aceeasi tema

- „Ei vor fi dusi la spitalele israeliene unde se vor reuni cu familiile lor", a precizat armata.Armistitiul de patru zile in luptele dintre Israel si Hamas, incheiat in cadrul unui acord intrat in vigoare vineri, va fi prelungit cu doua zile, a anuntat luni Qatarul, tara ce mediaza acest acord, noteaza…

- MAE informeaza ca duminica, 26 noiembrie 2023, doua persoane cu dubla cetatenie, israeliana si romana, cu domiciliul in Statul Israel, au fost eliberate.Astfel, in prezent, patru persoane cu dubla cetatenie, israeliana si romana, se mai afla ostatice in Fasia Gaza, context in care Ministerul Afacerilor…

- Doi ostatici cu dubla cetatenie, romana și israeliana, se afla printre persoanele eliberate sambata din Fasia Gaza in urma schimbului dintre Israel și Hamas, informeaza duminica Ministerul de Externe de la București.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat ca inca un cetatean cu dubla cetatenie, israeliana si romana, se afla printre ostaticii gruparii teroriste Hamas. „Precizam ca in urma verificarilor efectuate de catre autoritatile romane, pe baza informatiilor transmise de catre autoritatile israeliene,…

- Ministerul Afacerilor Externe a comunicat ca, in contextul situației de securitate din Statul Israel și Fașia Gaza, in urma verificarilor efectuate de catre autoritațile romane, pe baza informațiilor transmise de catre autoritațile israeliene, inca un cetațean cu dubla

- Un prim grup de femei si copii straini sau cu dubla cetatenie au sosit miercuri in Egipt, dupa ce au parasit Fasia Gaza, bombardata neintrerupt de Israel, declara un oficial egiptean sub protectia anonimatului AFP.Televiziuni egiptene fifuzeazp imagini cu femei, copii si barbati batrani coborand…

- Doua femei, in varsta de 79 și 85 de ani, au fost eliberate, luni seara, de gruparea Hamas, dupa bine de doua saptamani de cand au fost rapite din kibuțul in care locuiau, alaturi de soții lor, care se afla inca in Gaza. Hamas are inca 220 de ostatici, a anunțat Israelul. Doua ostatice eliberate […]…

- Guvernul israelian afirma ca presiunea exercitata asupra Hamas a determinat gruparea palestiniana sa puna in libertate doua femei americane rapite din Israel in timpul atacului de acum doua saptamani. Un consilier al premierului Netanyahu a declarat ca cele doua au fost eliberate neconditionat, iar…