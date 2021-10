Două femei cu COVID-19 transferate în Ungaria au decedat Doua femei cu COVID-19, in varsta de peste 60 de ani, transferate in Ungaria de la Bucuresti si Timisoara, au decedat. Conform Ministerului Sanatatii, s-au inregistrat doua decese in randul pacientilor care au fost transferati in centrele universitare din Ungaria. Este vorba despre 2 femei: una in varsta de 64 de ani, din Timisoara, transferata in Szeged si o alta, in varsta de 63 de ani, din Bucuresti, transferata in Debrecen. Un numar de 50 de pacienti cu COVID-19 urmeaza sa fie transferati din Romania la spitale din Ungaria. Operatiunea de transfer a inceput joi. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

