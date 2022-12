Două femei au murit într-o mașină intrată pe contrasens într-un TIR, pe DN6, în Caraș Severin O mașina inmatriculata in Cehia condusa de o șoferița de 22 de ani s-a izbit violent de un TIR inmatriculat in Cehia, duminica de dimineața, in jurul orei 03.51, pe DN 6, intre localitațile Jupa și Zagujeni. O autoutilitara care circula in spatele camionului a intrat in acesta, șoferul scapand nevatamat. Impactul a fost violent, șoferița și pasagera din autoturismul ei pierzandu-și viața. Cele doua femei, una de 22 de ani și cealalta de 42 de ani, aveau naționalitate bulgara și circulau spre Caransebeș, scrie Express de Banat . TIR-ul, condus de un cetațean turc in varsta de 51 de ani, și autoutilitara,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei din Bulgaria au murit intr-un accident rutier produs in noaptea de sambata spre duminica pe DN6, in județul Caraș-Severin, anunța Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca tragedia s-a produs pe DN 6 Caransebes-Lugoj, la kilometrul 464, in zona…

- Un tanar in varsta de 19 ani a murit, duminica noapte, dupa ce masina sa a fost lovita de un alt autoturism, in timp ce era oprita pe marginea DN 1, in afara localitatii Banesti. Barbatul a stationat dupa ce ar fi lovit un caine, moment in care un alt sofer a intrat in plin in el, potrivit Agerpres.…

- O tanara de 23 ani din orașul Cugir, județul Alba, a condus autoturismul pe strada Grigore Ureche din Suceava și a patruns in intersectia cu B.dul George Enescu intrand in coliziune cu autoturismul condus de catre un barbat de 28 ani din Dorohoi- Botoșani, pe care l-a proiectat intr-un autobuz stationat.…

- Potrivit Centrului Infotrafic, citat de Radio Reșița, accidentul s-a produs pe DN 6, la kilometrul 413+300 de metri, in zona localitații Domașnea, jud. Caraș-Severin. In urma impactului au rezultat doua victime din autoturism, dintre care una a decedat, iar cealalta a suferit leziuni grave, fiind transportata…

- O soferita de doar 19 ani a murit in drum spre casa. Fata venea din Bucuresti si se indrepta spre comuna buzoiana Rusetu, cand, din motive necunoscute, a intrat pe contrasens si s-a izbit de o autoutilitara. Soferul autoutilitarei, un barbat de 46 de ani, a murit si el, informeaza Observatornews. Din…

- Un tanar de 23 de ani din Bistrița a murit in aceasta dimineața, dupa ce s-a izbit violent cu mașina de un TIR, la ieșire din Huedin. Autoturismul s-a transformat intr-un morman de fiare. Accidentul s-a produs in aceasta dimineața, la ieșire din Huedin. Autoturismul condus de tanarul de 23 de ani din…

- O persoana și-a pierdut viața intr-un accident de circulație petrecut pe DJ 608 din Caraș-Severin, intre Borlova și Muntele Mic. Din primele informații, o mașina s-a rasturnat intr-o rapa adanca de 5-10 metri, iar o persoana a murit. La fața locului s-au deplasat o autospeciala și o ambulanța SMURD…

- O persoana și-a pierdut viața intr-un accident de circulație petrecut pe DJ 608 din Caraș-Severin, intre Borlova și Muntele Mic. Din primele informații, o mașina s-a rasturnat intr-o rapa adanca de 5-10 metri, iar o persoana a murit. La fața locului s-au deplasat o autospeciala și o ambulanța SMURD…