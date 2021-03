Două femei au fost arestate pentru că ar fi înșelat un bătrân de 81 de ani Doua femei din Luduș, județul Mureș, au fost reținute și ulterior arestate preventiv pentru 30 de zile dupa ce ar fi inșelat un batran in varsta de 81 de ani. „Polițiștii de investigații criminale ai Poliției orașului Luduș, sub coordonarea procurorului de caz al Parchetului de pe langa Judecatoria Luduș, efectueaza cercetari intr-un dosar penal de șantaj”, transmite IGPR. In total au fost identificate patru femei, cu varste cuprinse intre 15 și 45 ani, toate din Luduș, banuite de șantaj. In perioada iulie 2020 – februarie 2021, in urma unor vizite acasa la un barbat in varsta de 81 de ani, din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

