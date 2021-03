Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei amenințate cu toporul au fost nevoite sa iasa pe gean din locuința, pentru a-și salva viața. Un barbat de 58 de ani, socrul uneia dintre victime, le-a amenințat. Jandarmii au intervenit, iar agresorul este cercetat penal.

- Doua femei amenințate de catre un barbat - soțul uneia, respectiv socrul celeilalte - cu toporul au sarit pe geam din locuința, in Reșița. Citește și: Alexandru Rafila: In sectiile ATI se simte din nou aglomeratia / Se poate sa ajungem din nou la 10.000 de cazuri pe zi Incidentul a…

- Un barbat care a murit in urma doi ani a fost sancționat de polițiștii locali din Rașnov pentru ca a ieșit pe strada dupa ora 23.00 fara a avea declarație pe propria raspundere. Autoritațile locale susțin ca este vorba despre o eroare, defunctul fiind confundat cu fratele sau, informeaza mediafax…

- Corpul unui barbat a fost gasit fara suflare in fața unui centru comercial cu parking auto din Cluj-Napoca, aflata pe Calea Dorobanților, in cartierul Maraști. Incidentul s-a petrecut joi, 18 februarie, in jurul orei 13. In urma unui apel la 112, au fost alertate o autospeciala și un echipaj SMURD dn…

- Un barbat care se afla pe un camp a fost atacat de mai mulți caini veniți de la o stana aflata in apropiere. El a fost salvat chiar de șeful echipei canine din cadrul Poliției Sibiu, polițistul fiind alertat de o femeie care a vazut incidentul, informeaza Mediafax. Incidentul s-a produs in…

- Bataie cu cuțite și ciocane in satul Bujor, raionul Hincești, in urma careia un tanar de 28 de ani a ajuns in stare grava la Spitalul de Urgența din municipiul Chișinau, iar un alt tanar a primit tratament la domiciliu. Incidentul a avut loc pe 30 ianuarie, ora 02:22.

- Un barbat dintr-o comuna suceveana a cerut ajutorul Poliției dupa ce soția sa l-a amenințat cu facalețul și a sarit la bataie. Deoarece nu era prima reclamație a suceveanului, femeia a primit ordin de restricție și a fost nevoita sa plece de acasa, noteaza Mediafax. Incidentul s-a produs in…

- O persoana de 36 de ani a suferit mai multe arsuri, dupa ce in locuinta in care se afla s-a produs o explozie. Incidentul a avut loc in jurul orei 11:00, pe strada Mihail Kogalniceanu din Capitala.Ofiterul de presa al IGSU, Liliana Puscasu, a declarat pentru PUBLIKA.