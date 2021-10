Stiri pe aceeasi tema

- Peste o suta de farmacii din țara testeaza gratuit pentru COVID 19. Potrivit unui ordin al ministrului Sanatații privind activitatea de testare in farmacii comunitare si oficine comunitare rurale, utilizand teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-CoV-2, testarea se realizeaza…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, face acuzații grave dupa congresul PNL, in urma caruia Florin Cițu a fost desemnat noul președinte al liberalilor, in defavoarea lui Ludovic Orban. Politicianul afirma ca autoritațile sanitare ar fi „temperat in mod miraculos” creșterea incidenței infectarilor…

- Serviciul de asistența medicala urgenta prespitaliceasca a fost dotat cu teste rapide pentru depistarea virusului SARS-CoV-2, iar personalul medical din cadrul echipelor de intervenție a fost instruit in utilizarea acestora. Testarea pacienților cu suspecție la Covid-19 la etapa de prespital a inceput…

- Conform Hotararii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența nr. 140/10.09.2021, toate unitațile de invațamant din județul Dambovița au funcționat, in Post-ul DAMBOVIȚA: Clase din cinci școli iși suspenda activitatea ca urmare a infectarilor cu Covid-19 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- OFICIAL| 182 de minori sunt internați in spitalele din Romania in urma infectarii cu COVID. Care este numarul pacienților din ATI OFICIAL| 182 de minori sunt internați in spitalele din Romania in urma infectarii cu COVID. Care este numarul pacienților din ATI Joi, 16 septembrie 2021, Grupul de Comunicare…

- Slovacia a donat Republicii Moldova 10 mii de teste rapide pentru testarea Covid-19. Anunțul a fost facut in cadrul unei conferințe de presa de Ministrul Afacerilor Externe și Europene al Republicii Slovace, Ivan Korcok, la Chișinau.

- Donația de 100.000 de teste rapide antigen Covid-19 din partea Romaniei, a ajuns, in aceasta noapte, la Chișinau. La ceremonia oficiala de inmanare a lotului, organizata la sediul Agenției Naționale de Sanatate Publica, a participat Ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionița, și ministra…

- Organizatorii festivalului Untold au anunțat luni ca la ediția din acest an accesul se va face doar cu certificat digital european Covid-19 sau cu testare rapida antigen. Organizatorii susțin ca in acest fel iși pastreaza angajamentul de a face unul dintre cele mai sigure evenimente din Europa, care…