- Peste 2,5 milioane de romani vor primi, in cursul acestei saptamani, banii care intra pe cardurile ”Sprijin pentru Romania”. Aceste carduri vor fi alimentate de catre Guvern cu suma de 250 de lei.Acești bani pot fi utilizați pentru a cumpara alimente sau alte lucruri necesare in locuința. In…

- Din luna noiembrie a acestui an intra in vigoare Legea 115/2023, lege care aduce o serie de schimbari in ceea ce privește contractele de asigurare a locuințelor. Acestea vor putea fi incheiate pe perioade mai mari de un an, conform acestei legi, aceasta fiind una din noutațile aduse de aceasta lege.…

- Reticența societaților locale de asigurari in ceea ce privește sectorul agricol a facut ca fermierii, in general prin intermediul brokerilor din Romania, sa apeleze la soluții externe, informeaza site-ul Studii Financiare. Subscrierile sucursalelor directe ale societaților reglementate și autorizate…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a inițiat un proiect de OUG, ce modifica legislația privitoare la polițele RCA, iar printre cei care vor plati polițe de asigurare se numara inclusiv posesorii de trotinete electrice sau biciclete electrice. Una dintre cele mai radicale schimbari pregatite privește…

- ASF actualizeaza datele persoanelor care presteaza servicii de investitii pe piata de capital. Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) deruleaza, in prezent, un proces de actualizare a informatiilor care stau la baza inregistrarilor tuturor persoanelor care presteaza servicii de investitii pe…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) anunta ca a descoperit 172 de entitati neautorizate de ASF, pentru care au existat indicii sau probe ca presteaza, pe teritoriul Romaniei, servicii si activitati de investitii, conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare.

- Tribunalul București a deschis procedura falimentului companiei de asigurari Euroins Romania, confirmand astfel decizia Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) privind retragerea autorizației de funcționare din cauza neindeplinirii cerințelor de solvabilitate, conform unui comunicat de presa al…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a avizat cererea Bockhold NV Belgia, acționarul majoritar al producatorului de bere Martens Galați, care a demarat procedura de suspendare de la tranzacționare a acțiunilor companiei