Unii consumatori nu au primit nici pana acum factura la curent pentru luna noiembrie, prin urmare vor primi doua in luna ianuarie. Și majorate! Ca sa nu ajunga in imposibilitate de plata oamenii sunt sfatuiti „sa plateasca in orb". In unele puncte de lucru ale furnizorilor, clienții sunt sfatuiți sa plateasca in avans deși nu […]