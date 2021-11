Două facturi la energie electrică în decembrie. Cum s-a ajuns în această situație O parte dintre romani vor primi din partea furnizorilor de energie electrica doua facturi in luna decembrie. Și asta pentru ca furnizorii așteapta inca normele de aplicare a legii privind plafonarea și compensarea facturilor la energie electrica și gaze. “La sfarșitul lui octombrie s-a aprobat in Parlament acea OUG 118, care s-a dat de catre […] The post Doua facturi la energie electrica in decembrie. Cum s-a ajuns in aceasta situație appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Delegației Romane PSD din Parlamentul European, Dan Nica, atrage atenția ca, in timp ce Austria ia in serios posibilitatea unui blackout (pana de curent) in toata Europa, pregatindu-și populația pentru situații excepționale, PNRR-ul negociat de PNL și USR da unda verde dezafectarii unor centre…

- Șeful Delegației Romane PSD din Parlamentul European, Dan Nica, atrage atenția ca, in timp ce Austria ia in serios posibilitatea unui blackout (pana de curent) in toata Europa, pregatindu-și populația pentru situații excepționale, PNRR-ul negociat de PNL și USR da unda verde dezafectarii unor centre…

- Proiectul de lege care prevede plafonarea prețurilor la energie și compensarea facturilor a fost adoptat de Parlament. Au votat „pentru” 285 dintre cei 297 de deputați prezenți. Pentru intrarea in vigoare a legii, este nevoie ca proiectul sa fie promulgat de șeful statul și sa apara in Monitorul Oficial.…

- Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului s-au reunit luni dupa-amiaza și au stabilit calendarul de investire a Cabinetului propus de premierul desemnat, Dacian Ciolos. Marți incepand de la ora 10 vor fi audiați in comisii toți miniștrii USR ai cabinetului Cioloș, iar miercuri de la…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis ca social-democrații vor construi saptamana viitoare o majoritate concreta, pentru a trece prin Parlament plafonarea prețurilor la energie și gaze, dupa ce „dupa doi ani de administrat țara, Dreapta și-a epuizat orice resursa de credibilitate și competența”.…

- Programul National de Investitii „Anghel Saligny”, care a aruncat in aer coaliția de guvernare, succesor al Planurilor Nationale de Dezvoltare Locala, a primit, luni, aviz favorabil din partea Comisiei pentru energie, in ciuda opoziției USR. Proiectul prevede investiții publice de la bugetul de stat…

- Aproape jumatate dintre clienții casnici nu aveau semnate, la finalul lunii iulie, contracte pe piața concurențiala la gaze și la energie electrica. “La sfarsitul lunii iulie, pe piata de energie electrica, din aproape 8,9 milioane de clienti casnici peste 4,9 milioane, aproape 56%, aveau un contract…

- Președintele Rompan Aurel Popescu estimeaza ca prețul painii va fi modificat, iar pana in iarna aceasta va fi semnificativ mai scumpa. Intreaga industria de morarit si panificatie solicita o schema de ajutor din partea statului pe fondul „cresterii nemaiintalnite a pretului la energie electrica”,…