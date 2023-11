Stiri pe aceeasi tema

- Doua explozii puternice au fost auzite in centrul Kievului sambata dimineata, cu putin timp inainte ca sirenele de raid aerian sa sune in capitala ucraineana, care este vizata in mod regulat de rachete rusesti, relateaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres.

- Doua explozii puternice au fost auzite in centrul Kievului sambata dimineata, cu putin timp inainte ca sirenele de raid aerian sa sune in capitala ucraineana, care este vizata in mod regulat de rachete rusesti, relateaza AFP si Reuters."Conform informatiilor preliminare, apararea aeriana a actionat…

- A fost o zi grea pentru israelieni. Centrul țarii a fost bombardat de teroriștii Hamas cu o intensitate fara precedent in cele 18 zile scurse de la atacurile de la 7 octombrie. Au fost confruntari și in nord, la granița cu Libanul, intre Hezbollah și armata israeliana.

- Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a vizitat sambata dimineata Manastirea Christiana din Bucuresti si Centrul pentru ingrijirea persoanelor varstnice din cadrul asezamantului monahal. Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a vizitat sambata dimineata Manastirea Christiana din Bucuresti si Centrul…

- Incepand cu ziua de ieri, moldovenii din Israel trec prin clipe de groaza. S-au trezit sub sirene de razboi, explozii puternice chiar langa ferestre și vuiete de la lansarea rachetelor, situație ce a continuat pana noaptea tarziu.

- Un spital al armatei americane din Germania „a inceput in liniște” sa accepte sa trateze raniți in luptele din Ucraina, scrie The New York Times, citat de Kommersant. In prezent, 14 persoane sunt tratate la centrul medical din Landstuhl, majoritatea fiind americani.Potrivit NYT, acesta este „un nou…

- Rusia a lansat, in cursul noptii de sambata spre duminica, un atac cu drone asupra unor parti din regiunea Odessa din sudul Ucrainei, lovind o infrastructura portuara de la Dunare si ranind cel putin doua persoane, potrivit Kievului, citat de Reuters. ‘In noaptea de 3 septembrie, ocupantii rusi au lansat…

- Doua explozii puternice au avut loc sambata in localitatea Crevedia, din județul Dambovița. Alexandru Rafila, Ministrul Sanatații, a declarat ca „exista și decese”. UPDATE 21:40 / Precizari din partea Ministerului Sanatații „Din informațiile pe care le avem pana in prezent, s-au inregistrat 7 raniți…