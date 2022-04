Stiri pe aceeasi tema

- Doua explozii au fost auzite duminica in orașul rus Belgorod, in apropiere de granița cu Ucraina, au declarat doi martori pentru Reuters, la cateva zile dupa ce autoritațile ruse au acuzat forțele ucrainene ca au lovit un depozit de combustibil din aceasta localitate. Cauza exploziilor nu a fost imediat…

- Un incendiu a izbucnit la un depozit de combustibilul din orașul rus Belgorod, situat in apropiere de granița cu Ucraina, a declarat guvernatorul regional Viaceslav Gladkov, la doua zile dupa ce provincia a fost zguduita de explozii la un depozit de arme,

- Mai multe explozii au fost auzite in noaptea de joi spre vineri in orașul din nord-vestul Ucraineei, Liov, anunța Sky News. Cel puțin trei explozii puternice au fost auzite in orașul Liov in jurul orei 6.30 AM, ora locala. Sunt marturii potrivit carora aeroportul a fost lovit. Stația tv 24 din Ucraina…

- Ucraina a fost atacata joi de trupe ruse de-a lungul frontierelor sale cu Rusia si Belarus, au anuntat printr-un comunicat autoritatile de granita ucrainene, potrivit AFP. ‘Frontiera statului ucrainean a fost atacata de trupe ruse dinspre Rusia si Belarus’, se arata in comunicat, in care se adauga faptul…

- Noi imagini din satelit arata o noua desfașurare a peste 100 de vehicule militare și zeci de corturi pentru trupe in sudul Belarusului, langa granița cu Ucraina, dupa cum arata informațiile obținute de o companie privata americana, informeaza Reuters.