Două experte independente ale ONU cer o anchetă internaţională asupra otrăvirii lui Navalnîi Doua experte independente ale ONU au cerut luni o ancheta internationala in cazul otravirii in august a opozantului rus Aleksei Navalnii, unul dintre cei mai virulenti critici ai Kremlinului, solicitand totodata "eliberarea lui imediata", relateaza AFP si Reuters.



"Avand in vedere raspunsul inadecvat al autoritatilor nationale, utilizarea armelor chimice interzise si tiparul aparent al tentativei de crima vizata, credem ca ar trebui efectuata o investigatie internationala de urgenta pentru a stabili faptele si a clarifica toate circumstantele referitoare la otravirea lui Navalnii",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a identificat un politist ca suspect in ancheta penala privind scurgerea de informatii care ar fi putut fi utilizate pentru identificarea presupusilor autori ai otravirii opozantului rus Aleksei Navalnii, aflat in prezent in detentie, a relatat luni cotidianul Kommersant, citat de Reuters.…

- Moscova ii considera pe membrii Fondul de lupta impotriva coruptiei (FBK) al lui Aleksei Navalnii, cel mai virulent critic din tabara opozitiei ruse la adresa Kremlinului, 'agenti de influenta' care actioneaza in numele NATO, a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova,…

- Rusia a anuntat vineri expulzarea unor diplomati din Suedia, Germania si Polonia, acuzandu-i ca au luat parte la protestele ilegale de luna trecuta impotriva incarcerarii opozantului Kremlinului, Aleksei Navalnii, informeaza Reuters. Ministerul de Externe rus a declarat intr-un comunicat ca…

- Kremlinul a declarat miercuri ca fortele antirevolta ale politiei au folosit in mod justificat metode dure pentru a contracara protestele in sustinerea opozantului Aleksei Navalnii plasat in detentie si ca activitatea ilegala de protest trebuie sa fie eradicata, informeaza Reuters. Purtatorul…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a criticat puternic Rusia pentru reprimarea manifestantilor in sprijinul liderului incarcerat al opozitiei, Aleksei Navalnii, si a afirmat ca administratia Biden evalueaza posibile raspunsuri la actiunile Moscovei, transmite luni Reuters. Intr-un interviu acordat…

- Un tribunal de la Moscova a hotarat joi ca opozantul rus Aleksei Navalnii sa ramana in inchisoare si i-a respins apelul pe care l-a formulat impotriva plasarii sale in detentie provizorie, relateaza Reuters. Aleksei Navalnii a fost plasat in detentie provizorie pe o perioada de 30 de zile…

- Politia rusa a retinut-o sambata pe Iulia Navalniia - sotia principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, aflat in detentie - la un protest care are loc la Moscova, dupa cum a anuntat chiar ea pe contul ei de Instagram, dintr-o duba a politiei, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, o voce critica la adresa Kremlinului, figureaza pe o lista nationala a persoanelor date in urmarire pentru o presupusa incalcare a conditiilor unei pedepse de inchisoare cu suspendare si risca sa fie incarcerat trei ani si cinci luni dupa revenirea sa in Rusia in acest…