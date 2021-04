Stiri pe aceeasi tema

- Doua evenimente private au fost intrerupte, duminica, de fortele de ordine in Bistrita-Nasaud, fiind aplicate mai multe sanctiuni in valoare de circa 30.000 de lei, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). Potrivit sursei citate, in jurul orei 14,45, peste 20 de politisti din…

- Zeci de șoferi au ieșit miercuri, 31 martie, cu mașinile pe mai multe artere principale din municipiul Bisitrța, județul Bistrița-Nasaud, claxonand și facand semne cu farurile, in semn de protest pentru restricțiile anunțate de autoritațile centrale, scrie Bistrițeanul.La protestul inediat, neautorizat,…

- O petrecere de botez ce fusese organizata intr-un imobil din municipiul Lupeni, la care participau mai multe persoane, a fost intrerupta, joi seara, de politistii din localitate, care au aplicat celor prezenti 16 sanctiuni, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara. "In…

- O petrecere de botez cu 28 de participanti, care a avut loc sambata seara la o sala de festivitati din comuna Bobicesti, a fost intrerupta de politisti, iar reprezentantilor salii si participantilor la eveniment le-au fost aplicate amenzi in valoare totala de 56.000 de lei, potrivit unui comunicat al…

- Doua evenimente private la care au participat zeci de persoane au fost intrerupte de politisti, sambata seara, in doua localuri din municipiul Adjud, in cadrul unei actiuni organizate in scopul prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- Polițiștii vranceni continua sa acționeze integrat, impreuna cu celelalte structuri teritoriale cu atribuții in domeniul ordinii și siguranței publice, precum și cu reprezentanții instituțiilor abilitate, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19. In cursul serii trecute, in cadrul…

- O nunta, un botez, o casatorie civila si o zi de nastere au fost intrerupte, sambata seara, de politistii din Zalau, administratorii societatilor care le gazduiau si organizatorii fiind amendati. Potrivit unei informari de presa a Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Salaj transmisa,…