Stiri pe aceeasi tema

- Doua elicoptere de atac ale armatei americane s-au prabusit joi in timpul unui zbor de antrenament in Alaska (nord-vestul Statelor Unite), a anuntat armata SUA, fara a preciza numarul victimelor in timpul acestui accident care este al doilea de acest tip in mai putin de o luna, relateaza AFP, citat…

- Un eventual conflict declanșat in regiunea Indo-Pacifica, in contextul tensiunilor tot mai mari dintre China și Taiwan, ar fi ceva „oribil”, judecand dupa amploarea și efectele devastatoare ale actualului razboi din Ucraina, a declarat zilele trecute generalul-maior Joel Vowell, comandantul forțelor…

- Doua elicoptere ale armatei americane s-au prabușit in Kentucky, in timpul unui antrenament. Se estimeaza ca mai multe persoane și-au pierdut viața, relateaza BBC. Guvernatorul statului Kentucky, Andy Beshear, a spus ca este o „veste trista” și ca „sunt așteptate decese”. Potrivit presei locale, incidentul…

- Doua elicoptere Black Hawk ale armatei SUA s-au prabusit miercuri noaptea in timpul unei misiuni de instruire in statul Kentucky, transmite Reuters. Nu s-a aflat nimic imediat despre situatia echipajelor.

- Doua elicoptere ale armatei americane s-au prabușit in Kentucky, in timpul unui antrenament. Se estimeaza ca mai multe persoane și-au pierdut viața, relateaza BBC, potrivit digi24.ro. Potrivit presei locale, incidentul a avut loc in jurul orei 21:35, ora locala (01:35 GMT), și ca pana la noua persoane…

- N-a fost dezinformare. Ar fi fost așa daca s-ar fi prabușit un kilometru de pod și noi am fi aflat ca s-a prabușit doar un metru. In fapt, noi am aflat ca s-a mai construit un metru de pod. Era o minciuna clasica. Am aflat, așadar, ca natura ar fi creat un nou virus (SARS-Cov 2) și ca dihania e foarte…

- Ucraina si-a extins cererea de bombe cu fragmentatie controversate din partea Statelor Unite pentru a include o arma ale carei submunitii doreste sa le lanseze din drone impotriva fortelor ruse.