- Ana Vizitiv, eleva la liceul „Da Vinci” și Madalina Griza, eleva la liceul Teoretic „Orizont” din Chișinau au fost premiate cu 5 mii de dolari in cadrul concursului Internațional de Științe și Inginerie Regeneron ISEF 2021, la categoria System software.

- CHIȘINAU, 29 apr – Sputnik. Doctorul in științe medicale, profesorul Centrului Național de Cercetare pentru Epidemiologie și Microbiologie ”Gamalei” din Rusia, Anatoli Altștein, a precizat care este intervalul recomandat de specialiști pentru administrarea celei de-a doua doze a vaccinului "Sputnik…

- Elevele din Republica Moldova au obținut o medalie de aur și o mențiune de onoare in cadrul Olimpiadei Europene de Matematica pentru Fete, ediția a X-a (eveniment organizat online). Concursul, organizat de Georgia, s-a desfașurat in perioada 10 – 15 aprilie 2021. Medalia de aur a fost obținuta de catre…

- 08:39 Ceban: „Sper ca sunteți bine și Autosalubritate tot bine. Sper ca ați ajuns cu bine. Directori ai transportului, oamenii au plecat in cosmos, dar in Moldova și in Chișinau din cauza birocrației inca nu putem astupa gauri in asfalt. Cea mai grava pana pe 15 mai nu vor putea interveni așa cum ne…

- Ofițerii Direcției investigații ,,Centru” ai Inspectoratului Național de Investigație, in comun cu cei ai Inspectoratului de politie Centru si procurorii Procuraturii mun. Chisinau, Oficiul Centru, au documentat activitatea ilicita a unui grup de persoane care presteaza servicii de transport a pasagerilor…

- Ambasada Rusiei la Chișinau a condamnat profanarea obeliscului in memoria soldaților sovietici din raionul Orhei, cerind autoritaților locale sa ajute la restaurarea monumentului și sa-i pedepseasca pe cei vinovați, a informat serviciul de presa al misiunii diplomatice. "Vandalii obraznici s-au "evidențiat"…

- Din o suta de teste pozitive la COVID-19, circa 90 sunt cu noua tulpina britanica a anunțat șefa unui laborator privat din Chișinau, Silvia Morgoci, in cadrul emisiunii Cutia Neagra de la TV8. „Cand Agenția Naționala pentru Sanatate Publica spune ca nu are dovezi, se are in vedere ca nu exista…