- Un barbat in varsta de 39 ani, din Ighișu Nou, a intrat joi dimineata intr-o sala de clasa a scolii gimnazale din localitate și a lovit cu biciul doua eleve din clasa a VIII-a. Este vorba de doua surori in varsta de 14, respectiv 16 ani. Acestea nu au necesitat ingrijiri medicale, una fiind lovita…

