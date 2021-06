In Sala Sporturilor Pantelimon, din București, a avut loc faza semifinala din cadrul Campionatului Național de Handbal la junioare IV, printre care s-au regasit și trei echipe prahovene: Academia Junior Ploiești (caștigatoare in fazele pe județ și, ulterior, pe euro-regiune), CSM Ploiesti si CSS Ploiesti. Dintre acestea, primele doua mentionate au reusit sa avanseze la Turneul Final, intre cele mai valoroase 16 formatii din tara. Echipa Academiei Junior, antrenata de Ionuț Georgescu, Claudiu Ghesoiu și Laurențiu Juganaru, a confirmat și in faza semifinala, adjudecandu-si prima pozitie in grupa…