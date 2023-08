Stiri pe aceeasi tema

- Tradiționalul turneu care precede sezonul de handbal, Cupa Poli, programeaza in acest an o noua ediție. Meciurile vor avea loc in zilele de 18 și 19 august, la sala Constantin Jude. Doua prim-divizionare din Serbia și o nou-promovata in Liga Naționala a Romaniei sunt invitatele SCM Politehnica in acest…

- Fostul președinte al Serbiei, acuzat de crime de razboi, a murit. Anunțul a fost facut de președinta Partidului Socialist din Serbia, Ivica Dacic. „A indeplinit cele mai importante funcții in cea mai grea perioada din istoria Serbiei. Cele mai sincere condoleanțe familiei și prietenilor lui. Publicul…

- Un numar impresionant de oameni a protestat sambata impotriva administrației de la Belgrad, marcand astfel a șaptea demonstrație de acest gen in capitala Serbiei de la inceputul lunii mai, și, de asemenea, in trei alte metropole, conform agenției France Presse, citata de Agerpres. Mai multe partide…

- Miting uriaș la Belgrad, la o luna de la masacrul din școala, care a șocat o țara intreaga. Partidele de opoziție au scos zeci de mii de oameni in strada in capitala Serbiei. Au venit cu steaguri, icoane și pancarte cu lozinci impotriva actualei guvernari. Sunt și cateva drapele romanești in mulțime.

- Fiind copil pe vremea conflictului din Kosovo din anii ’90, tenismenul sarb Novak Djokovic ințelege probabil foarte bine modul in care clivajele confesionale și religioase profunde care continua sa bantuie Balcanii pot duce foarte ușor la violența. In definitiv, Bosnia e locul in care au inceput ororile…

- SERBIA Zeci de mii de persoane au manifestat din nou sambata la Belgrad impotriva violentei, o miscare nascuta in urma a doua atacuri armate mortale care s-a transformat intr-o manifestatie de furie impotriva guvernului, noteaza AFP. In ciuda ploii torentiale, protestatarii purtand flori s-au adunat…

- Potrivit unui jurnalist AFP, vineri, politia din Kosovo a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa un grup de sarbi care protestau impotriva preluarii primariilor de catre albanezi in nordul regiunii Kosovo, scrie hotnews.ro. Aceasta regiune face parte din fosta provincie a Serbiei si este locuita…

- Ministrul sarb al educatiei, Branko Ruzic, a demisionat, duminica, dupa masacrul comis intr-o scoala primara in care opt elevi si un agent de paza au fost ucisi. Serbia se afla in stare de soc si in doliu in urma acestor doua atacuri armate: masacrul dintr-o scoala din capitala miercuri, un macel in…