Două echipe de voluntari din Galați participă la operațiunile de salvare din Turcia Doua echipe de voluntari de la Asociația pentru Instruire in Situații de Urgența UVSAR din Galați, antrenate pentru salvare și prim-ajutor au ajuns in orașul Kahramanmaraș din Turcia pentru a participa la operațiunile de cautare a supraviețuitorilor cutremurelor. Orașul Kahramanmaras este capitala Provinciei Kahramanmaraș, in care au fost localizate epicentrele cutremurelor devastatoare produse pe data de 6 februarie. Kahramanmaras este situat la sud-vest de localitatea Elbistan, in apropiereea careia s-a produs primul cutremur. Orașul are 330.000 de locuitori și este unul dintre orașele cele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua echipe de voluntari de la Asociația pentru Instruire in Situații de Urgența-UVSAR Galați, antrenate pentru cautare, salvare și prim-ajutor au ajuns in Turcia, pentru a participa la operațiunile de cautare a supraviețuitorilor cutremurelor.

- Romania va trimite in Siria doar ajutor umanitar, acesta urmand sa fie stabilit intr-o ședința a Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Șeful DSU, Raed Arafat, a explicat, miercuri, ca Romania nu poate trimite misiuni de salvare in 2-3 ța

- Echipa de cautare – salvare RO-USAR a finalizat misiunea de recuperare de sub daramaturi a unei familii din orasul Antakya, a informat, marti, IGSU. Potrivit sursei citate, trei persoane au fost scoase de sub ruine. Cei doi adulti sunt in viata si au fost predati ambulantei, iar copilul a fost gasit…

- Romania raspunde apelului de sprijin venit din partea Turciei Sprijinul statului roman oferit Turciei consta in trimiterea unei echipe complexe formata din: modul specializat de cautare salvare RO USAR din cadrul IGSU cu 2 caini si tehnica aferenta; echipa de cautare salvare cu 2 caini antrenati pentru…

- Astazi, in jurul orei 16:00, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ldquo;Delta" al judetului Tulcea a fost solicitat sa intervina in cazul producerii unui accident rutier, pe drumul european E87, intre localitatile Doua Cantoane si Babadag, in care a fost implicat un autoturism in care se aflau 3…

- Prima nevoie a unei persoane fara adapost este adapostul și pe urma nevoia de hrana, de haine, de igienizare. Toate acestea pot fi gasite la Centrul Social de Urgența pentru Adulți, din subordinea Primariei Satu Mare și a Direcției de Asistența Sociala. Cu sprijinul Asociației ,,O masa calda” și a voluntarilor…

- Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna a anuntat, joi, ca lanseaza o noua serie de inscrieri in programul „Salvatori din pasiune”. Voluntarii trebuie sa aiba intre 16 si 65 de ani, sa fie apti din punct de vedere medical si psihologic si sa nu fi fost condamnati pentru infractiuni…

- Un punct de operare aeromedicala, al zecelea la nivel national, a devenit operational, miercuri, la Brasov, fiind al zecelea astfel de punct deschis la nivel national. La evenimentul de inaugurare a punctului de salvare aeriana au participat si ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode si seful Departamentului…