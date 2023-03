Stiri pe aceeasi tema

- America Express a adus noi surprize pentru concurenții ramasi in cursa de pe Drumul Aurului, in editia de duminica, 12 martie 2023, difuzata pe Antena 1 si AntenaPLAY. Echipele ramase in competiție au primit o veste neașteptata de la Irina Fodor in semifinala America Express.

- Veste neașteptata in semifinala de la America Express - Drumul Aurului! Echipele care au ramas in competiție vor trebui sa plece in cautarea propriei comori și au nevoie sa gaseasca mai multe figuri de aur. Iata ce spune Irina Fodor!

- Echipele ramase in competiția de pe Drumul Aurului au primit o veste neașteptata de la Irina Fodor in semifinala America Express, de pe 12 martie 2023. Iata ce se intampla cu perechea de vedete care aduna cel mai mult aur in cursa.

- Ce echipa de la America Express - Drumul Aurului a reușit sa ajunga prima la Irina Fodor. Prezentatoarea TV le-a spus celor doi concurenți ce recompensa au primit pentru ca au ajuns inaintea celorlalți.

- Irina Fodor a venit cu o veste neașteptata pentru doua echipe in ediția 20 din America Express, de pe 15 februarie 2023. Prezentatoarea TV a penalizat patru concurenți pentru faptelor lor din cursa. Iata despre cine este vorba.

- Prima zi in Guatemala a venit cu o veste neașteptata pentru echipele ramase in competiția de pe Drumul Aurului. Irina Fodor a facut un anunț important in ceea ce privește țara in care se afla concurenții. De asemenea, Catalin Scarlatescu a avut parte de o intamplare complet uluitoare.

- In ediția 16 din America Express - Drumul Aurului, de pe 8 februarie 2023, Jean și Dinu Gavril au fost la un pas de eliminare. Cei doi au fost salvați de totemul verde, dupa ce au ajuns pe ultimul loc la Irina Fodor. Hai sa vezi ce mesaj a transmis artistul pe contul de Instagram, la scurt timp de la…

- Ziua a inceput in forța in ediția 12 a emisiunii America Express, de la Antena 1. Dupa un vot ce a scos la iveala adevaratele pareri ale concurenților, Irina Fodor a dezvaluit care sunt cele trei echipe care intra la cursa pentru ultima șansa, in cea de-a treia etapa de pe Drumul Aurului.