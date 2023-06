Stiri pe aceeasi tema

- Un atac cu drone a avariat in cursul nopții o parte din infrastructura portului ucrainean Odesa de la Marea Neagra, au anunțat luni reprezentanții armatei ucrainene. In urma loviturilor un inciendiu a izbucnit in port, potrivit Reuters, citat de Mediafax.„Un incendiu a afectat infrastructura portuara…

- Trei localitati din regiunea rusa Kursk, situata la frontiera cu Ucraina, au ramas fara electricitate in urma unui atac cu drona, un incident care intervine dupa incursiunea militara ucraineana din regiunea Belgorod, soldata cu moartea unui civil rus si ranirea altora, noteaza Mediafax.Guvernatorul…

- Rusia a lansat un atac aerian asupra Kievului marți dimineața, folosind drone, rachete de croaziera și probabil rachete balistice, au declarat oficialii orașului. Sirenele de raid aerian au sunat in tot orasul timp de mai bine de trei ore, in timp ce sistemul de aparare aeriana al Ucrainei a fost activat…

- Kemal Kilicdaroglu, principalul contracandidat al președintelui turc Tayyip Erdogan, a purtat vineri o vesta antiglonț la un miting electoral, cu doua zile inainte de alegerile prezidențiale, dupa ce au aparut informații potrivit carora ar putea fi atacat, scrie Reuters.Imaginile au aratat, de asemenea,…

- Mai multe explozii au avut loc duminica dimineata devreme in mai multe parti ale peninsulei Crimeea, au anuntat mass-media ruse si ucrainene, relateaza Reuters, citat de news.ro.Baza, un canal Telegram legat de fortele de ordine ruse, a relatat ca Ucraina a lansat mai multe drone spre peninsula,…

- Un atac cu drone lansat de ruși in noaptea de marți spre miercuri a vizat orașul Kiev și regiunea Dnipro. Atacul este cel de al treilea din ultimele șase nopți, spun ucrainenii. O drona a lovit o cladire din regiunea Dnipro, au anunțat autoritațile ucrainene, citate de Sky News. Comandamentul Forțelor…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs luni in regiunea insulei Nias din provincia indoneziana Sumatra de Nord, a anuntat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), transmite Reuters. Cutremurul s-a produs la o adancime de 90 de kilometri, conform EMSC. Agentia nationala de meteorologie, climatologie…

- Trei civili au fost ucisi si doi raniti, duminica, in bombardamente rusesti asupra unei cladiri rezidentiale in regiunea Zaporojie, sudul Ucrainei au anuntat oficiali regionali, relateaza Reuters, citata de Agerpres.