Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Nastase, doua dosare penale intr-o zi Ilie Nastase. Foto: Agerpres. Fostul tenismen Ilie Nastase a fost prins din nou de politisti, de aceasta data în timp ce conducea fara permis un scuter, plecând de la Spitalul Floreasca, au declarat, pentru AGERPRES, responsabili din Brigada…

- Ilie Nastase a ajuns la Politie dupa un scandal cu politistii joi noapte, pe Soseaua Nordului din Capitala, fiindu-i deschis dosar penal pentru conducere sub influenta alcoolului. Fostul tenismen a povestit,...

- Tenismanul Ilie Nastase a ajuns la Politie dupa un scandal cu politistii vineri noapte, pe Soseaua Nordului din Capitala, fiindu-i deschis dosar penal pentru conducere sub influenta alcoolului, transmite News.ro . “In jurul orei 4.45, pe Sos Nordului, zona ambasada Chinei, politistii Brigazii Rutiere…

- Tenismenul Ilie Nastase a ajuns la Politie dupa un scandal cu politistii vineri noapte, pe Soseaua Nordului din Capitala, fiindu-i deschis dosar penal pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice. .

- Tenismenul Ilie Nastase a ajuns la Politie dupa un scandal cu politistii vineri noapte, pe Soseaua Nordului din Capitala, fiindu-i deschis dosar penal pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice. .

- Doi minori in varsta de 14 si 15 ani s-au ales cu dosare penale dupa ce primul a sustras masina tatalui sau si apoi i-a dat-o si prietenului sau sa o conduca.In noaptea de luni spre marti, in jurul orei 00.30, in timp ce actiona pe raza comunei Granicesti, o patrula din cadrul Sectiei 13 Politie ...

- Patru tineri care au ieșit zilele trecute la plimbare cu mopedul, fara sa dețina permis de conducere, au avut ghinion și au fost depistați in trafic, de polițiștii din Alba. Pe fiecare dintre aceștia, distracția i-a costat cate un dosar penal: *La data de 28 aprilie a.c., in jurul orei 22.15, politistii…

- Inspectoratu General de Poliție(IGP) a organizat un brifing de presa, venind cu detalii despre explozia de pe strada Armeneasca in care doua persoane au decedat. Barbatul vinovat de acident este un locuitor din Chișinau in varsta de 50 de ani.