Două dosare penale pentru furt calificat In data de 11.10.2020, in jurul orei 11:35, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca mai multe persoane au sustras componente electrice dintr-o hala, pe care le-au depozitat intr-o autoutilitara parcata in apropierea E.M. Livezeni. Echipajul de politie care s-a deplasat la fața locului a identificat autoutilitara respectiva, iar in interiorul acesteia au gasit 5 carcase cofret, o componenta metalica de motor și o componenta traforaj. Totodata, politistii au identificat doi barbati, in varsta de 24 si de 31 de ani, despre care au stabilit ca au sustras piesele in cauza, cu… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

