Stiri pe aceeasi tema

- In data de 19 aprilie 2023, Aquatim a semnat contractul de lucrari „Proiectare și executie sistem SCADA pentru localitatile Timisoara, Buzias, Deta, Faget, Jimbolia, Sannicolau Mare”, cu Asocierea S.C. BEESPEED AUTOMATIZARI S.R.L , S.C. DATCOMP S.R.L , S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L, S.C. EDI GRUP S.R.L.…

- 20.04.2023 Sistem SCADA regional din fonduri europene atrase de Aquatim In data de 19 aprilie 2023, Aquatim a semnat contractul de lucrari „Proiectare și executie sistem SCADA pentru localitatile Timisoara, Buzias, Deta, Faget, Jimbolia, Sannicolau Mare”, cu Asocierea S.C. BEESPEED AUTOMATIZARI S.R.L…

- Locuitorii din zona judetului Timiș, care pornește de la Jimbolia, Carpiniș, pana la Gelu și pana la granița cu județul Arad, vor putea sa ajunga mai ușor la autostrada, odata cu finalizarea lucrarilor de modernizare a 37 de kilometri de drum județean. Sunt trei porțiuni din DJ 693, DJ 692 și DJ 692…

- Aquatim a anuntat ce lucrari sunt programate la inceputul saptamanii viitoare. Astfel, maine sunt lucrari de spalare a retelei de distributie la Gruni, Chizatau si Colonia Fabricii, fapt pentru care apa va fi intrerupta intre orele 8 si 14. De asemenea, tot luni, strazile Principala si Grivitei, din…

- Aquatim anunța intreruperea apei in Timișoara și in mai multe localitați din Timiș pentru zilele de miercuri și joi. Miercuri, 29 martie, intre orele 8-15, in Buziaș se va intrerupe furnizarea apei pe strazile Avram Iancu, Florilor și Campului pentru lucrari la rețeaua de distribuție. In zilele urmatoare…

- Societatea Regionala Cai Ferate Craiova și Asocierea S.C. EURAS S.R.L – lider asociere și S.C. ARHING S.R.L. – asociat au semnat marți, 14 martie, contractul, in valoare de 8.749.082,33 lei, fara TVA, pentru lucrarile de reparatii, reabilitare si restaurare a cladiri de calatori din Statia CF Curtea…

- Lucrari de spalare a rețelelor de distribuție de apa. In zilele urmatoare se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multelocalitați. Ca urmare, luni, 13 martie, intre orele 9-14 se va intrerupe furnizarea apei in Bichigi,Temerești și in Faget, pe strazile Ștefan cel Mare, Calea…

- Ministerul Transporturilor a dat unda verde unui nou proiect, dupa ce, recent, Consiliul Judetean Timis a solicitat un parteneriar cu CNAIR. Cele doua instituții vor implementa un proiect de 22 de milioane de euro pentru realizarea unui drum de conectivitate de șapte km intre aeroportul din Timisoara…