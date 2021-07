Două dintre victimele exploziei din Popești Leordeni vor fi transferate la o clinică din Germania Este vorba despre cei doi barbați internati vineri la Spitalul ”Bagdasar-Arseni”. Unul dintre ei are 54 de ani și arsuri de gradul II și III pe 70% din corp, iar celalalt, 43 de ani, și arsuri la nivelul cailor respiratorii și pe 55% din suprafața corporala, de gradul II și III.”In acest moment, exista solicitare de transfer in strainatate pentru cei 2 pacienti internati la Spitalul de Urgenta ‘Bagdasar-Arseni’.Conform atributiilor, Departamentul pentru Situatii de Urgenta a cautat si identificat locuri pentru transfer intr-o clinica din Germania. Sunt in derulare demersurile pentru efectuarea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

