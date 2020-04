Stiri pe aceeasi tema

- Declaratia ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu inaintea reuniunii extraordinare a Consiliului Afaceri Externe Bogdan Aurescu, ministrul afacerilor externe: Buna dimineata! O sa discutam astazi, in aceasta reuniune foarte importanta a Consiliului Afacerilor Externe, o reuniune extraordinara,…

- Eurostat si Comisia Europeana suspecteaza ca Bulgaria raporteaza cifre "umflate". Astfel, la institutiile europene au ajuns cifre care indica o crestere a PIB-ului mult mai mare decat este in realitate. Valoarea erorii ar fi de 3,3 miliarde de euro, ceea ce reprezinta mai mult de 6% din PIB-ul țarii.…

- Euro nu se mai oprește din creștere. BNR a anunțat un nou minim pentru leu in raport cu moneda europeana Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,8079 lei/euro, in crestere cu 0,11% fata de valoarea atinsa luni, cel mai mare nivel anuntat vreodata de BNR. Luni, euro…

- Romania a fost al saptelea producator de leguminoase din Uniunea Europeana in 2018, cu o productie de 191.000 de tone. Productia totala de leguminoase in Uniunea Europeana a fost de 4,11 milioane tone, arata datele Eurostat.Productia de leguminoase include mazare, fasole, lupin, naut si linte,…

- Germania a fost in 2018 cel mai mare producator de branza din UE, cu o cantitate de 2,2 milioane tone sau 22% din totalul UE, urmata de Franta (1,9 milioane tone) si Italia (1,3 milioane tone), arata datele publicate vineri de Eurostat, informeaza AGERPRES . Romania se afla undeva la jumatatea clasamentului,…

- Basescu: E usor sa “grecizezi” Romania. Cei care se bucura ca le intra niste bani din imprumuturi vor vedea in cateva luni ca tot ce au primit s-a pierdut din cauza inflației Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca Romania poate ajunge cu usurinta in situatia Greciei, care s-a imprumutat…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost de 1,3% in luna decembrie 2019, in crestere comparativ cu 1% in luna noiembrie, si de 1,6% in Uniunea Europeana, de asemenea in crestere comparativ cu 1,3% luna...