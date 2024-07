Stiri pe aceeasi tema

- Ansamblul monumental „Calea Eroilor” realizat de Constantin Brancuși la Targu Jiu și Frontierele Imperiului Roman – Dacia au primit sambata acceptul pentru a fi incluse in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. „Zi istorica pentru patrimoniul romanesc”, susține Raluca Turcan.

- Ansamblul Monumental "Calea Eroilorldquo;, realizat de Constantin Brancusi la Targu Jiu si Frontierele Imperiului Roman Dacia au fost inscrise in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, conform unui comunicat al MAE. Potrivit sursei citate, Comitetul Patrimoniului Mondial a aprobat decizia de inscriere…

- Ansamblul monumental „Calea Eroilor” realizat de Constantin Brancuși la Targu Jiu și Frontierele Imperiului Roman – Dacia au primit sambata acceptul pentru a fi incluse in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. „Zi istorica pentru patrimoniul romanesc”, susține Raluca Turcan, potrivit mediafax

- Mai multe situri arheologice, fortificații și așezari romane din județul Alba urmeaza sa fie incluse in Patrimoniul Mondial UNESCO. Aceasta veste a fost confirmata de Anca Timofan, arheolog in cadrul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia și membra a Comisiei Naționale „Limes”. In cadrul dosarului…

- The minister of culture, Raluca Turcan, on Tuesday stated that Romania has received a favourable decision for the inclusion with the UNESCO World Heritage List of the Sculptural Ensemble of Constantin Brancusi at Targu Jiu and the Roman Limes / the Frontiers of the Roman Empire - the Danube Limes, in…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a anuntat pe Facebook ca Romania a primit „aviz favorabil de decizie pentru inscrierea in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO a Ansamblului Monumental realizat de Constantin Brancusi la Targu Jiu Brancusi Monumental Ensemble of Targu Jiu si a Frontierelor Imperiului…

- Castelele Peles si Pelisor, fostele inchisori comuniste, au fost inscrise in lista indicativa de țara pentru Patrimoniul Mondial UNESCO. Castelele Peles si Pelisor, fostele inchisori comuniste, Biserica „Sfintii Trei Ierarhi” din Iasi si Biserica episcopala „Adormirea Maicii Domnului” a Manastirii Argesului…

- Consiliul Județean Salaj a gazduit, astazi, o prima intalnire pe marginea modului de implementare a cadrului de protecție și gestiune pentru componentele din județul nostru incluse in situl Frontierele Imperiului Roman – Dacia, ce este propus spre nominalizare și se afla in evaluare pentru Lista Patrimoniului…