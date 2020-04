Stiri pe aceeasi tema

- Regiunea Ileia de pe coasta de vest a Greciei este regiunea cea mai specializata in agricultura, silvicultura si pescuit din Uniunea Europeana, in conditiile in care in anul 2017 o cota de 24,3% din valoarea adaugata bruta creata in Ileia a venit din cultivarea porumbului, tomatelor si altor fructe…

- Regiunea Ileia de pe coasta de vest a Greciei este regiunea cea mai specializata in agricultura, silvicultura si pescuit din Uniunea Europeana, in conditiile in care in anul 2017 o cota de 24,3% din valoarea adaugata bruta creata in Ileia a venit din cultivarea porumbului, tomatelor si altor fructe…

- Ungaria inchide granitele la frontiera sudica pentru migrantii care cer azil. Decizia este motivata de guvernul de la Budapesta prin riscul unui nou val masiv de refugiati dupa ce Turcia si-a deschis granitele pentru migrantii care vor sa ajunga in vestul Europei si noul coronavirus, scrie Agerpres.Dupa…

- O verificare mai aprofundata a Bruxelles-ului arata ca Bulgaria înregistrat progrese semnificative în gestionarea companiilor de stat și în supravegherea bancara, anunța Kapital, citat de Rador.Bulgaria parasește grupul țarilor cu dezechilibre macroeconomice în Uniunea…

- Romania este al șaptelea mare producator de leguminoase din Uniunea Europeana, arata datele Eurostat, cu toate ca producția variaza semnificativ de la un an la altul, potrivit Agerpres.ro. In anul 2016, productia de leguminoase a Romaniei a fost de aproximativ 99.000 de tone, in 2017 s-a triplat pana…

- Aproape 7% dintre gospodariile din Uniunea Europeana nu au putut in 2018 sa-si plateasca la timp facturile la utilitati (caldura, electricitate, gaze naturale, apa etc.), din cauza dificultatilor financiare, iar cel mai ridicat procentaj se afla in Grecia, Bulgaria, Croatia si Romania, arata datele…

- Aproape 7% dintre gospodariile din Uniunea Europeana nu au putut in 2018 sa-si plateasca la timp facturile la utilitati (caldura, electricitate, gaze naturale, apa etc.), din cauza dificultatilor financiare, iar cel mai ridicat procentaj se afla in Grecia, Bulgaria, Croatia si Romania, arata datele…

- Aproape 7% dintre gospodariile din Uniunea Europeana nu au putut in 2018 sa-si plateasca la timp facturile la utilitati (caldura, electricitate, gaze naturale, apa etc.), din cauza dificultatilor financiare, iar cel mai ridicat procentaj se afla in Grecia, Bulgaria, Croatia si Romania, arata datele…