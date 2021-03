Stiri pe aceeasi tema

- Peste o treime (38%) dintre femeile care lucreaza în IT și tehnologie susțin ca lipsa femeilor din acest sector le-a facut precaute cu privire la începerea unei profesii în acest domeniu, potrivit raportului realizat de Kaspersky.Citește continuarea pe StartupCafe.ro

- Aproape jumatate dintre femeile care lucreaza in domeniul tehnologiei considera ca efectele pandemiei COVID-19 au intarziat progresul lor in cariera, in ciuda faptului ca un procent similar considerand ca egalitatea de gen, atat de necesara, este mai probabil sa se realizeze prin implementarea sistemelor…

- Jumatate (50%) dintre femeile care lucreaza in domeniul tehnologiei considera ca efectele pandemiei COVID-19 au intarziat progresul lor in cariera, iar intr-o pondere similara s-au straduit sa gestioneze munca si viata de familie, incepand din martie 2020, arata datele noului raport "Women in Tech",…

- Este vorba de un model usor mai mare decat un Optima, respectiv tehnic este vorba de gama Hyundai Sonata recent lansata in SUA. Toate bune si frumoase, insa cand vorbim de noul model KIA K5 vorbim de o masina care are din start doua motorizari pe benzina, respectiv un motor mic de 1.6…

- ​Bolt, platforma europeana de mobilitate, principala competitoare a Uber, a lansat cea de-a patra generație a trotinetei electrice, alimentata de un nou tip hardware și software, echipata cu senzori pentru a detecta accidentele, cazaturile, frânarea brusca și modurile nesigure de condus.Citeste…

- Industria de software din România va crește cu aproximativ 12,5% în 2020, ajungând la un volum de business de aproximativ 8,2 miliarde de euro, potrivit estimarilor specialiștilor KeysFin. Cu toate acestea, creșterea este mai temperata decât în 2019, când sectorul…

- Salariul mediu net a crescut cu 22 de lei in octombrie, pana la 3.343 lei. In ce domeniu lucreaza romanii care caștiga in medie peste 7.600 lei in mana Salariu mediu net a crescut cu 22 de lei (+0,7%) in octombrie fața de luna anteroara, pana la 3.343 lei. Comparativ cu luna octombrie a anului precedent,…

- 15 troleibuze din totalul de 25 de unitati cumparate din Riga au ajuns la Chisinau. Este vorba despre 5 troleibuze articulate de model GANZ Solaris TROLLINO 18 si 10 troleibuze clasice de model SKODA 24 TR Irisbus. Despre acest lucru a anunțat primarul capitalei, Ion Ceban, care astazi a efectuat o…