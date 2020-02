Două dezbateri publice pentru 25 de proiecte imobiliare Municipalitatea va organiza, la inceputul lunii martie, doua dezbateri pentru 25 de proiecte imobiliare propuse de persoane particulare. Printre acestea se numara initiative care vor aduce schimbari importante in zone din cartiere precum Pacurari, Dacia, Tatarasi, Galata sau Zona Industriala. Un proiect de amploare este in ultima zona mentionata, despre care „Ziarul de Iasi" a mai scris in trecut in cateva randuri: amenajarea unui ansamblu re (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

