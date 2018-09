Stiri pe aceeasi tema

- Disputat miercuri, la Piatra Neamț, jocul dintre Ceahlaul, nou-promovata in Liga 3, și Aerostar a fost tranșat clar de jucatorii lui Cristi Popovici. Chiar daca gazdele au deschis scorul in minutul 19 prin Cristian Copoț-Barb, bacauanii au strand repede randurile și au egalat in minutul 22 prin Valentin…

- Miercuri, de la ora 17.30, la Cernavoda, echipa locala Axiopolis primeste vizita celor de la SSC Farul Constanta, intr-un duel programat in runda a lll-a a Cupei Romaniei la fotbal. Tot in aceasta faza a competitie, vor mai evolua si alte echipe de traditie, precum FC Rapid Bucuresti, Petrolul Ploiesti,…

- Liga 1, etapa 6. FC Voluntari – Universitatea Craiova (ora 21.00, Digi, Telekom, Look). Derby-ul codașelor. FC Voluntari – Universitatea Craiova Meciul de la Volunatri reprezinta un adevarat derby al codașelor. Dupa cinci etape, formația gazda ocupa ultimul loc, cu un singur punct, in timp ce Craiova…

- Cu trei echipe de Liga 2, Timișoara fotbalistica ofera puținilor fani ai sportului ramași in oraș victorii cu picatura. La fel a fost și in ultima etapa. Daca ACS Poli a luat bataie la Luceafarul, iar Ripensia la UTA, ASU Politehnica fost acum la rand sa adune trei puncte. A facut-o acasa,…

- La sediul Federatiei Romane de Fotbal a avut loc ieri imperecherea partidelor din turul al treilea al Cupei Romaniei la fotbal. Judetul Suceava are trei reprezentante in aceasta faza a competitiei, doua dintre acestea urmand sa joace intre ele. Astfel, Bucovina Radauti si Foresta Suceava vor lupta…

- Ripensia - Poli Timișoara a fost capul de afiș al etapei a 3-a din liga secunda pentru suporterii banațeni. Teoretic, deoarece, practic, pe marele oval nu au venit mai mult de 400 de oameni. The post Derby salvat de o repriza a doua spectaculoasa. Poli Timișoara obține cu noroc primul succes stagional…

- Rapid București a trecut de CSO Bragadiru, scor 5-0, și s-a calificat in turul III al Cupei Romaniei. Partida disputata pe Giulești in fața a 500 de spectatori (foto jos) a fost decisa inca de la pauza. Alex Iacob, Marian Vlada și Sergiu Jurj au dus tabela la un liniștitor 3-0. Primii doi au punctat…

Chimia Turda, formație care activeaza in liga a V-a, s-a calificat in turul 2 al Cupei Romaniei, faza pe Campia Turzii, dupa ce s-a impus pe terenul celor de la AS Urca, scor 5-1.