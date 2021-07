Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au confirmat marți 51 de noi infectari cu coronavirus, dupa efectuarea a 27.807 teste in ultimele 24 de ore in Romania. Tot in ultimele 24 de ore au fost raportate și patru decese ale unor persoane infectate. Alte 44 de decese din perioada anterioara a fost acum introdus in baza de date.Grupul…

- Autoritațile au confirmat luni 28 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus, dupa efectuarea a 11.867 de teste. Tot in ultimele 24 de ore a fost raportat un singur deces nou, in vreme ce alte 44 de decese vechi au fost introduse azi in baza de date. La ATI, numarul pacienților infectați a ajuns…

- Autoritațile au confirmat vineri 37 de noi infectari cu coronavirus, dupa efectuarea a 25.199 de teste in ultimele 24 de ore in Romania. Tot in ultimele 24 de ore a fost raportat un deces al unei persoane infectate. Alte 36 de decese din perioada anterioara au fost acum introduse in baza de date.Grupul…

- Autoritațile au anunțat azi 62 noi cazuri de COVID in ultimele 24 de ore, dupa prelucrarea a 27.061 teste rapide și PCR. De ieri pana azi, 6 oameni infectați și-au pierdut viața. Alte 260 de decese din perioada anterioara au fost introduse abia acum in baza de date. La ATI mai sunt internați 97 de pacienți.Autoritațile…

- Autoritațile au confirmat miercuri 164 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus, dupa efectuarea a 16.745 de teste. Au fost anunțate 62 de decese ale unor persoane infectate, 26 dintre acestea fiind mai vechi, dar confirmate abia acum. In același timp, numarul pacienților internați la ATI…

- Autoritațile au anunțat duminica 158 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, dupa efectuarea a 16.973 de teste. Au fost anunțate și 29 de decese, șapte dintre acestea fiind mai vechi, dar confirmate abia acum. Numarul pacienților de la ATI este de 443. Grupul de Comunicare Strategica a confirmat…

- Autoritațile au confirmat vineri 1.422 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, dupa efectuarea a 38.489 de teste. Au murit 89 de persoane, in vreme ce la ATI sunt internați 1.041 pacienți, numar in scadere fața de ieri. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat vineri 1.422 de cazuri noi de infectare…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța, astazi, bilanțul Covid-19 din Romania. La raportarea din 20 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.034.003 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 950.242 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…