Două decese și 26 de cazuri noi de coronavirus, la Buzău „Astazi, 01 august 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 1332;  Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 698;  Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 38;  Numar persoane in carantina la domiciliu: 188;  Numar persoane aflate in izolare la domiciliu: 224;  Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 26 cazuri noi de imbolnavire cu noul Coronavirus (2 pacienți au fost testați… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

