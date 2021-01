Stiri pe aceeasi tema

- In Timiș, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 222 de noi infectari cu coronavirus. Cele mai multe sunt din nou in Timișoara: 119. Alți trei timișeni cu Covid-19 au murit, bilanțul total al deceselor ajungand acum la 670.

- In Timiș au fost raportate 158 de noi cazuri de infectari cu coronavirus, luni, 11 ianuarie, cele mai multe in Timișoara - 69, iar pentru restul localitaților sub 10 cazuri. Șapte persoane infectate cu Covid-19 au murit in ultimele 24 de ore. Nu exista modificari in cazul celor opt focare active.

- In Timiș, in ultimele 24 de ore, 97 de persoane au fost confirmate pozitiv cu COVID-19, cele mai multe la Timișoara: 42. Raman active 8 focare in județ, cel de la Spitalul de Psihiatrie Jebel fiind inchis.

- In Timiș, de luni (30 noiembrie) pana marți (1 decembrie) au fost depistate 104 de cazuri noi de COVID-19, cele mai multe la Timișoara: 61. De asemenea, in ultimele 24 de ore, șase pacienți infectați cu coronavirus au murit.

- In judetul Timis sunt active 27 de focare, cele mai recente fiind la o gradinita privata de langa Timisoara si la Fabrica AEM. In total, sunt 840 de persoane confirmate in cele 27 de focare. Autoritatile din Timis au in desfasurare 64 de anchete epidemiologice, potrivit news.ro. La nivelul…

- De joi pana vineri, in municipiul Lugoj au fost confirmate inca 34 de noi cazuri de COVID-19, situație care a propulsat urbea de pe malurile Timișului in randul unitaților administrativ-teritoriale din județul Timiș unde rata de infectare a depașit 6 cazuri la mia de locuitori. Dupa cum a…

- Potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP), in judetul Timis sunt active și se afla in supraveghere epidemiologica 29 de focare de SARS-Cov-2, la fel ca in ziua precedent. Cele 29 de focare active din Timis sunt: CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITATE NEUROPSIHIATRICA TIMIȘOARA – 14 cazuri confirmate…

- Potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP), in judetul Timis sunt active și se afla in supraveghere epidemiologica 24 de focare de SARS-Cov-2, cu unul mai mult decat in ziua precedenta. Cele 24 de focare sunt urmatoarele: CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITATE NEUROPSIHIATRICA TIMIȘOARA – 9 cazuri…