Doua decese noi raportate in Maramures, in urma infectarii cu COVID-19 Situatia la nivelul judetului Maramures: 386 persoane confirmate, 110 persoane internate si aflate sub tratament medical, 255 persoane vindecate si externate, 21 persoane decedate. Sunt in carantina la domiciliu sau in locatia declarata 306 persoane. Deces nr 21. Maramures – persoana categoria de varsta peste 80 de ani, a prezentat comorbiditati Deces nr. 20 Maramures – persoana categoria de varsta 70-79 de ani, a prezentat comorbiditati. Pana astazi, 2.269 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul…