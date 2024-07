Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP)anunta ca, in ultima saptamana, s-au inregistrat peste 580 de cazuri noi de rujeola, numarul total depasind 20.000. Cele mai multe, peste 2.000, sunt in judetul Brasov. Il ultima sptamana s-a inregistrat al 19-lea deces, la un copil de 8 luni din Iasi, scrie…

- Un copil de opt luni din Iași a murit, iar alte aproape 600 de persoane s-au imbolnavit de rujeola in aceasta saptamana, anunța Institutul National de Sanatate Publica, potrivit News.ro. Cele mai multe cazuri, peste 2.000, sunt in judetul Brasov.

- Peste 760 de cazuri noi de rujeola au fost inregistrate in ultima saptamana, arata datele publicate marti de Institutul National de Sanatate Publica. De asemenea, s-a inregistrat inca un deces, al 18-lea, la un copil de 10 luni din Bucuresti, nevaccinat. Numarul mic de vaccinari a favorizat epidemii…

- Un baietel de un an si jumatate, din judetul Constanta, a murit de rujeola. Nu avea comorbiditati cunoscute si era vaccinat cu o doza ROR. Este al saptesprezecelea deces cauzat de aceasta boala in Romania. 791 de cazuri noi de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, arata datele publicate pe…

- Un numar de 791 de cazuri noi de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana, iar un copil de un an si jumatate a murit, anunta marti Institutul National de Sanatate Publica.In ultima saptamana a fost raportat un deces la un copil in varsta de un an si 6 luni fara comorbiditati cunoscute, vaccinat…

- 13.113 cazuri de rujeola au fost confirmate in perioada 1 ianuarie 2023 – 21 aprilie 2024, a informat marti Institutul National de Sanatate Publica, transmite Agerpres. In ultima saptamana, s-au inregistrat 767 de cazuri noi si un deces. Ultimul deces a fost raportat la o femeie, in varsta de 34 de…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat ca, in perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2024, s-au confirmat 10.607 cazuri de rujeola, potrivit Agerpres. In ultima saptamana, s-au inregistrat 912 cazuri noi si un deces – un barbat din Arges in varsta de 38 de ani, vaccinat antirujeolic cu o doza,…