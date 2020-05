Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu trecerea de la starea de urgenta la starea de alerta, traficul la granitele tarii a crescut. In numai 48 de ore, in judet s-au intors din strainatate aproape 600 de persoane. 48 de cetateni cu domiciliul in judetul Iasi s-au reintors acasa din alte state afectate de pandemie pe 16 mai. O zi…

- Inca doua victime ale COVID-19 in țara noastra. Este vorba despre o femeie de 47 ani din raionul Ceadir-Lunga, care a murit fiind rapusa de coronavirus și o alta femeie, in varsta de 81 de ani din Capitala.Ambele persoane aveau și alte boli cronice.

- Autoritațile au anunțat, in aceasta seara, decesul a inca noua persoane infectate cu noul coronavirus. Doua dintre ele sunt din județul Cluj. Doi barbați din județul Cluj, unul de 79 de ani, celalalt de 80 de ani, ambii confirmați pozitiv cu COVID-19, și-au pierdut viața. ”Deces 955 | Barbat, 79 ani,…

- Autoritațile anunța inca 2 decese noi din cauza Covid-19. Este vorba despre un barbat din Bihor și o femeie din Arad. Deces 802 - Barbat, 70 ani, județ Bihor. Data internarii: 17.03.2020- Spital Aleșd,...

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat, duminica, șapte noi decese in județul Suceava, ale unor persoane confirmate cu COVID-19, in timpul vieții sau dupa deces. Trei au fost comunicate seara, la ora 20.30, și patru in cursul dimineții. Numarul total al deceselor a ajuns la 75 in județ. La ...

- Autoritatile din statul australian New South Wales au confirmat inceperea unei anchete penale in cazul dezastrului de pe vasul de croaziera Ruby Princess, dupa ce zece pasageri au murit din cauza Covid-19, potrivit news.ro.„Exista dovada clara ca boala Covid-19 a fost adusa pe acel vas”, a…

- Bilanțul deceselor din cauza Covid-19 crește la 37, dupa ce autoritațile au anunțat pe parcursul zilei de sambata 11 noi decese, cele mai multe anunțate intr-o zi pana acum in Romania. 31. Barbat, 65 ani, jud. Arad, internat in Spitalul Județean Arad, transferat in data de 22.03.2020 in secția, iar…

- Numarul persoanelor care au murit pana in prezent din cauza gripei a ajuns la 47, a anuntat, joi, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele persoane care au murit de gripa sunt doua femei din judetul Iasi – una…