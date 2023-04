Două cutremure s-au produs marţi în judeţul Vrancea. Ce magnitudine au avut și unde s-au simțit cel mai mult Doua cutremure cu magnitudinea de 3,3, respectiv 3,1, s-au produs marti in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea. Primul seism, de 3,3 pe Richter, a avut loc la ora 2:34 (ora locala a Romaniei) la adancimea de 103 kilometri si s-a inregistrat in apropierea urmatoarelor orase: 45 km vest de Focsani, 65 km nord de Buzau, 65 km est de Sfantu-Gheorghe, 77 km est de Brasov, 96 km nord-est de Ploiesti si 97 km sud de Bacau. Cel de-al doilea cutremur, cu magnitudinea de 3,1, s-a produs la ora locala 5:05 la adancimea de 76 de kilometri. Seismul a avut loc in apropierea urmatoarelor orase: 35 km vest… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

