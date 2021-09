Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 4,7 s-a produs miercuri in Transilvania, județul Covasna. Seismul a avut loc la ora 13.32 in Transilvania, județul Covasna, la adancimea de 154 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul s-a produs in apropierea…

- O mișcare telurica s-a produs in cursul dimineții de miercuri, 25 august, in Romania, mai precis in zona Vrancea. Seismul din județul Vrancea a avut loc la ora 07:42, iar din datele facute publice pe site-ul Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului rezulta ca s-a produs…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 pe Richter s-a produs miercuri la ora locala 12:31 in judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a produs la o adancime de 140 km, in apropierea urmatoarelor orase: 53 km…

- Trei cutremure, cu magnitudini intre 2,5 si 2,9 pe Richter, s-au produs miercuri dimineata in judetele Buzau si Vrancea, intr-un interval de 30 de minute, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Conform sursei citate, primul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 grade pe Richter s-a produs sambata la ora locala 11:24 in judetul Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Conform sursei citate, seismul s-a produs la adancimea de 140 km, in apropierea urmatoarelor orase:…

- Un cutremur slab ca intensitate a avut loc, orele trecute, in Romania. Mai exact, seismul, care a avut 3,6 grade pe scara Richter, s-a produs la ora 02:51, in zona seismica Vrancea, la o adancime de 112 kilometri, din cate s-a anunțat din direcția Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru…

- Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), luni dimineața, la ora 03:09, un cutremur cu magnitudinea de 4,1 a avut loc in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Cutremur in aceasta dimineața Cutremurul a avut loc la o adancime de 112…

- S-a cutremurat din nou pamantul in Vrancea, zona cea mai activa din punct de vedere seismic de pe teritoriul Romaniei, de aceasta data in cursul dimineții de joi, 17 iunie. Din cate s-a anunțat din direcția Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul din 17 iunie…