Două cutremure la câteva ore diferență In ziua de 10 Februarie 2021 la ora 21:32:53 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.2, la adancimea de 123km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 75km E de Brasov, 87km NE de Ploiesti, 107km S de Bacau, 117km V de Galati, 117km V de Braila, 138km N de Bucuresti, 159km NE de Pitesti, 187km SV de Iasi, 189km E de Sibiu, 203km N de Ruse. In ziua de 11 Februarie 2021, la ora 08:32:42 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei cutremure au avut loc noaptea trecuta pe teritoriul țarii noastre. Seismele au fost medii, insa activitatea seismica din acest inceput de an este una destul de ridicata. Cutremurele s-au produs in noaptea de marti spre miercuri in zonele seismice Vrancea si Fagaras-Campulung, cu magnitudini de…

- Activitate seismica intensa, sambata dimineața. Dupa cele doua cutremure din Banat , INFP anunța producerea unui nou seism, de data aceasta in Vrancea. Cu o intensitate de 2,6 grade pe scara Richter, cutremurul a avut loc la ora 9:26, la o adancime de 90 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- In ziua de 25 Decembrie 2020 la ora 02:15:31 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.8, la adancimea de 105km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 90km E de Brasov, 91km S de Bacau, 105km V de Galati, 106km…

- In ziua de 22 Decembrie 2020 la ora 00:21:53 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.4, la adancimea de 86km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 81km E de Brasov, 91km S de Bacau, 103km NE de Ploiesti,…

- In ziua de 20 Decembrie 2020 la ora 20:27:23 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 112km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 80km E de Brasov, 92km NE de Ploiesti, 103km S de Bacau,…

- In ziua de 08 Decembrie 2020 la ora 21:18:35 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adancimea de 104km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 71km E de Brasov, 80km NE de Ploiesti, 113km S de Bacau, 119km…

- In ziua de 05 Decembrie 2020 la ora 04:01:57 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.2, la adancimea de 120km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 63km E de Brasov, 72km NE de Ploiesti, 120km S de Bacau, 125km…

- Cutremur in Romania azi-noapte! S-a simțit și in București. Cutremur cu magnitudinea 3,4 in zona seismica Vrancea, anunța Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). In ziua de 19 noiembrie, la ora 04:02:46 s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur slab cu…