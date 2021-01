Stiri pe aceeasi tema

- Sambata dimineața au avut loc trei cutremure slabe in zona Banat, Timiș. La ora 5 a avut loc un seism de 2.1 grade, iar la ora 6:07 a avut loc un alt seism de 2.4 grade. Citește și: BREAKING - Compania Biontech avertizeaza: imunizarea in cadrul Uniunii Europene este in pericol In ziua…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe scara Richter s-a produs, joi dupa-amiaza in judetul Vrancea. Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anuntat, joi, ca un cutremur slab cu magnitudinea 3,3 s-a produs la ora 16:39:26 (ora locala a Romaniei), potrivit news.ro.…

- Un seismograf Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului transmite ca un seismograf vechi de aproape 80 de ani, considerat nefuncțional, a fost reactivat de cutremurul din Croația, la Timișoara. Un cutremur puternic s-a produs ieri in Croația, in apropiere de capitala Zagreb,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2 grade pe scara Richter a avut loc in noaptea de duminica spre luni in Banat, informeaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Potrivit specialiștilor, cutremurul a avut loc la ora 2.32 in Banat, județul Mehedinți. Seismul…

- Un cutremur cu magnitudine 2,3 s-a produs, astazi, la granița cu Serbia, in judetul Mehedinți. Seismul s-a produs la ora 18.30 , la adancimea de 13 kilometri, anunța Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 121 km…

- Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a transmis ca un cutremur cu o magnitudine de 3,1 grade pe scara Richter a fost inregistrat in zona Vrancea. Articolul Cutremur in Vrancea. Magnitudinea a fost de 3,1 grade pe scara Richter apare prima data in Someșeanul.ro .

- "In ziua de 30 Octombrie 2020, la ora 13:51:24 (ora locala a Romaniei), s-a produs in DODECANESE ISLANDS, GREECE un cutremur puternic cu magnitudinea ml 6.7, la adancimea de 30km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 98km SV de Karabaglar, 102km SV de Izmir, 123km V de Aydin,…

- CHIȘINAU, 30 oct - Sputnik. Directorul Institutul de Geologie și Seismologie din Republica Moldova, Igor Nicoara, a precizat pentru Sputnik Moldova ca specialiștii de la Chișinau au inregistrat cutremurul de noaptea trecuta și menționeaza ca a fost unul obișnuit. © AFP 2020 / NICOLAS ASFOURIFOTO:…