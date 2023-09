Stiri pe aceeasi tema

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,1 s-au produs miercuri dimineata, la un interval de sapte minute, in judetele Buzau si Vrancea, zona seismica Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Cutremur, marți dimineața, in Romania. Din primele informații facute publice de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul din dimineața zilei de 15 august a avut loc la ora 05:03, in zona seismica Vrancea, Buzau. A fost un cutremur slab, de 3,5 grade pe Richter,…

Un puternic cutremur, de magnitudine 4,1, s-a produs in zona Vrancea duminica dimineața.

- Un cutremur cu magnitudinea 3 a avut loc sambata dimineata, la ora locala 3:04, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, conform datelor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), scrie digi24.ro .