Doua cutremure cu magnitudinea de 3,9, respectiv 3,1, s-au produs in noaptea de sambata spre duminica, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,9, respectiv 3,1, s-au produs in noaptea de sambata spre duminica, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

A fost cutremur, in dimineața zilei de miercuri, 22 martie, in Romania. Cutremurul s-a produs la ora 06:51, in zona seismica Vrancea – județul Buzau, la 112 kilometri adancime. Și, din cate a anunțat Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, a avut 3, 8 grade.

Trei cutremure s-au produs sambata, in mai puțin de o ora, im Oltenia, județul Gorj. Potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul seism a avut loc la ora 15.25. Acesta a avut magnitudinea 2,4 și s-a produs la adancimea de 15.4 km. Al doilea sesism a fost…

Un cutremur cu magnitudinea 4,5 s-a consemnat in Romania, in zona seismica Vrancea, in dimineața zilei de luni, 6 februarie 2023. Mișcarea seismica din Romania nu a generat victime sau pagube materiale. Evenimentul s-a produs la ora locala 3:26, cu epicentrul in județul Buzau din zona seismica Vrancea.

Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter s-a produs vineri in zona seismica Vrancea, județul Buzau, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), informeaza Mediafax.

Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe Richter s-a produs luni dimineata, la ora locala 9:47, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), anunța Agerpres.