- Trei seisme au avut loc, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Primul cutremur a avut loc la ora 01:37, in Brașov. Acest seism s-a produs la o adancime de cinci kilometri și a avut o magnitudine de 2,4 grade pe scara Richter. Cel de-al doilea cutremur…

- La scurt timp dupa miezul nopții, in noaptea de Revelion, a avut loc un cutremur de 3,4 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs in zona seismica Vrancea.In ziua de 01 Ianuarie 2020 la ora 00:51:07 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur cu magnitudinea…

- Doua cutremure au avut loc in Romania, joi dimineata. Seismele s-au produs in judetul Vrancea, dar si intr-o alta zona destul de neobisnuita din tara noastra, mai exact, in Calarasi.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului mai informeaza, pe pagina dedicata, ca azi-noapte, la ora 02:54, ora Romaniei, s-a produs un cutremur de 5,9 grade pe scara Richter.